Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Ab King

Ab King

Сингл  ·  2022

Kanha Teri Murli

#Со всего мира
Ab King

Артист

Ab King

Релиз Kanha Teri Murli

#

Название

Альбом

1

Трек Kanha Teri Murli

Kanha Teri Murli

Ab King

Kanha Teri Murli

3:38

Информация о правообладателе: HK Production Media
Другие альбомы артиста

Релиз Lagge Hazri Jarur
Lagge Hazri Jarur2022 · Сингл · Ab King
Релиз Kanha Teri Murli
Kanha Teri Murli2022 · Сингл · Ab King
Релиз Janab
Janab2022 · Сингл · Ab King
Релиз Dil Di Rani
Dil Di Rani2022 · Сингл · Ab King
Релиз UDAARI
UDAARI2022 · Альбом · Ab King
Релиз Happy Birthday jaan meri
Happy Birthday jaan meri2022 · Альбом · Ab King
Релиз Punjabi Jigre
Punjabi Jigre2021 · Альбом · Ab King
Релиз Black Dori
Black Dori2021 · Альбом · Ab King
Релиз Talda Nai
Talda Nai2021 · Альбом · Ab King
Релиз Akh Sadi
Akh Sadi2021 · Альбом · Ab King
Релиз Ankhi Munda
Ankhi Munda2021 · Альбом · Ab King
Релиз Houli Houli
Houli Houli2021 · Альбом · Ab King

