Wonders of Nature

Wonders of Nature

Альбом  ·  2016

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

#Эмбиент
Wonders of Nature

Артист

Wonders of Nature

Релиз Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

#

Название

Альбом

1

Трек Aurora Borealis (Remastered 2016)

Aurora Borealis (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

5:55

2

Трек Winter Forest (Remastered 2016)

Winter Forest (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

12:27

3

Трек Winter Twilight (Remastered 2016)

Winter Twilight (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

10:22

4

Трек At the Turn of Last Winter (Remastered 2016)

At the Turn of Last Winter (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

7:03

5

Трек Moonlight in the Winter Forest (Remastered 2016)

Moonlight in the Winter Forest (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

12:26

6

Трек Talvi Tuli (Remastered 2016)

Talvi Tuli (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

2:08

7

Трек Legenda Revontulet (Intro)

Legenda Revontulet (Intro)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

1:14

8

Трек Legenda Revontulet (Remastered 2016)

Legenda Revontulet (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

7:16

9

Трек Twilight Metsässä Yöllä (Remastered 2016)

Twilight Metsässä Yöllä (Remastered 2016)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

5:26

10

Трек Legenda Revontulet (Demo)

Legenda Revontulet (Demo)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

7:15

11

Трек Norrsken, Pt. II (Early Version)

Norrsken, Pt. II (Early Version)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

7:40

12

Трек Norrsken, Pt. II (Pre-Production Version)

Norrsken, Pt. II (Pre-Production Version)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

9:29

13

Трек Norrsken, Pt. II (Demo)

Norrsken, Pt. II (Demo)

Wonders of Nature

Winter Forest / Legenda Revontulet (Remastered 2016)

9:27

Информация о правообладателе: Darkness & Evil
