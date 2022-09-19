О нас

Capnificent

Capnificent

Альбом  ·  2022

The Llc

#Хип-хоп
Capnificent

Артист

Capnificent

Релиз The Llc

#

Название

Альбом

1

Трек The Llc (The Lucid Lines Compilation)

The Llc (The Lucid Lines Compilation)

Capnificent

The Llc

4:04

2

Трек The Intro : I Refuse

The Intro : I Refuse

Capnificent

The Llc

1:03

3

Трек Waves

Waves

Capnificent

The Llc

2:24

4

Трек Butterflies & Bees

Butterflies & Bees

Capnificent

The Llc

3:10

5

Трек Cali

Cali

Capnificent

The Llc

3:10

6

Трек Love Can Be

Love Can Be

Capnificent

The Llc

3:42

7

Трек I Still Believe

I Still Believe

Capnificent

The Llc

2:58

8

Трек You Know

You Know

Capnificent

The Llc

3:10

9

Трек Restart

Restart

Capnificent

The Llc

3:23

10

Трек Single Owner Speech

Single Owner Speech

Capnificent

The Llc

0:57

11

Трек Stars

Stars

Capnificent

The Llc

2:51

12

Трек Champwalk

Champwalk

Capnificent

The Llc

2:14

13

Трек Jambalaya

Jambalaya

Capnificent

The Llc

4:47

14

Трек What up World

What up World

Capnificent

The Llc

4:30

15

Трек Knock Knock

Knock Knock

Capnificent

The Llc

3:18

16

Трек United Speech

United Speech

Capnificent

The Llc

0:57

17

Трек The Bench & the Bars

The Bench & the Bars

Capnificent

The Llc

3:06

18

Трек Open Mic

Open Mic

Capnificent

The Llc

2:24

19

Трек No Jueges Conmigo

No Jueges Conmigo

Capnificent

The Llc

3:18

20

Трек Learn & Listen

Learn & Listen

Capnificent

The Llc

3:04

21

Трек Ending Speech

Ending Speech

Capnificent

The Llc

1:17

22

Трек Fruition

Fruition

Capnificent

,

Lily Ye

The Llc

3:18

23

Трек Indie Music Streams

Indie Music Streams

Capnificent

The Llc

3:36

24

Трек Phantasmagoria

Phantasmagoria

Capnificent

The Llc

2:50

Информация о правообладателе: CAPNIFICENT
