Delia Barbu

Delia Barbu

Сингл  ·  2022

Vai De Opregele Mele

#Фолк
Delia Barbu

Артист

Delia Barbu

Релиз Vai De Opregele Mele

#

Название

Альбом

1

Трек Vai De Opregele Mele

Vai De Opregele Mele

Delia Barbu

Vai De Opregele Mele

3:02

Информация о правообладателе: Delia Barbu
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Au, Că Mi-a Crescut Băiatu’
Au, Că Mi-a Crescut Băiatu’2025 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Fruntea Sus Români
Fruntea Sus Români2025 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Eu-S Floare Rară De Munte
Eu-S Floare Rară De Munte2025 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Ieșiră Bărbații-n Târg
Ieșiră Bărbații-n Târg2025 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Se-Aude, Se-Aude
Se-Aude, Se-Aude2024 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Se-Aud Lăutarii
Se-Aud Lăutarii2024 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Mulți Credeau Că Nu-S În Stare
Mulți Credeau Că Nu-S În Stare2024 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Inima Mea Nu Gândește
Inima Mea Nu Gândește2023 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Am Plecat De La Opincă
Am Plecat De La Opincă2023 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Azi Esti in Putere, Maine Ajungi Batran
Azi Esti in Putere, Maine Ajungi Batran2022 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Vai De Opregele Mele
Vai De Opregele Mele2022 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Esti Nana, Pacatu’ meu
Esti Nana, Pacatu’ meu2022 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Nană, Pui Rătăcitor
Nană, Pui Rătăcitor2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Au Fost Nopti Și Au Fost Zile
Au Fost Nopti Și Au Fost Zile2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Nu Mai Pot Sa Sui in Deal
Nu Mai Pot Sa Sui in Deal2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Auzit-Am, Auzit
Auzit-Am, Auzit2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Legăna-M-Aș Legăna
Legăna-M-Aș Legăna2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Pe Ulita Mandrii Mele
Pe Ulita Mandrii Mele2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Hai Neicuta La Iubit
Hai Neicuta La Iubit2021 · Сингл · Delia Barbu
Релиз Sunt Mandruta Din Isverna
Sunt Mandruta Din Isverna2021 · Альбом · Delia Barbu

Похожие артисты

Delia Barbu
Артист

Delia Barbu

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож