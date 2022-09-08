Информация о правообладателе: Delia Barbu
Сингл · 2022
Vai De Opregele Mele
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Au, Că Mi-a Crescut Băiatu’2025 · Сингл · Delia Barbu
Fruntea Sus Români2025 · Сингл · Delia Barbu
Eu-S Floare Rară De Munte2025 · Сингл · Delia Barbu
Ieșiră Bărbații-n Târg2025 · Сингл · Delia Barbu
Se-Aude, Se-Aude2024 · Сингл · Delia Barbu
Se-Aud Lăutarii2024 · Сингл · Delia Barbu
Mulți Credeau Că Nu-S În Stare2024 · Сингл · Delia Barbu
Inima Mea Nu Gândește2023 · Сингл · Delia Barbu
Am Plecat De La Opincă2023 · Сингл · Delia Barbu
Azi Esti in Putere, Maine Ajungi Batran2022 · Сингл · Delia Barbu
Vai De Opregele Mele2022 · Сингл · Delia Barbu
Esti Nana, Pacatu’ meu2022 · Сингл · Delia Barbu
Nană, Pui Rătăcitor2021 · Сингл · Delia Barbu
Au Fost Nopti Și Au Fost Zile2021 · Сингл · Delia Barbu
Nu Mai Pot Sa Sui in Deal2021 · Сингл · Delia Barbu
Auzit-Am, Auzit2021 · Сингл · Delia Barbu
Legăna-M-Aș Legăna2021 · Сингл · Delia Barbu
Pe Ulita Mandrii Mele2021 · Сингл · Delia Barbu
Hai Neicuta La Iubit2021 · Сингл · Delia Barbu
Sunt Mandruta Din Isverna2021 · Альбом · Delia Barbu