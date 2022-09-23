Информация о правообладателе: ALTINAI
Сингл · 2022
Новый вид искусства
Другие альбомы артиста
Избавиться от тела2024 · Сингл · ночной ананас
Прочь из моей головы и из сердца2024 · Сингл · ALTINAI
Юношеский максимализм2023 · Альбом · ALTINAI
Девочка училась быть2023 · Сингл · ALTINAI
Давай прогуляем уроки2023 · Сингл · ALTINAI
Новый вид искусства2022 · Сингл · ALTINAI
Бесподобен2021 · Сингл · ALTINAI
Йөрәгем Һиндә2021 · Сингл · ALTINAI