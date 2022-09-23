О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

ALTINAI

ALTINAI

Сингл  ·  2022

Новый вид искусства

#Русский рок#Рок
ALTINAI

Артист

ALTINAI

Релиз Новый вид искусства

#

Название

Альбом

1

Трек Новый вид искусства

Новый вид искусства

ALTINAI

Новый вид искусства

4:32

Информация о правообладателе: ALTINAI
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Избавиться от тела
Избавиться от тела2024 · Сингл · ночной ананас
Релиз Прочь из моей головы и из сердца
Прочь из моей головы и из сердца2024 · Сингл · ALTINAI
Релиз Юношеский максимализм
Юношеский максимализм2023 · Альбом · ALTINAI
Релиз Девочка училась быть
Девочка училась быть2023 · Сингл · ALTINAI
Релиз Давай прогуляем уроки
Давай прогуляем уроки2023 · Сингл · ALTINAI
Релиз Новый вид искусства
Новый вид искусства2022 · Сингл · ALTINAI
Релиз Бесподобен
Бесподобен2021 · Сингл · ALTINAI
Релиз Йөрәгем Һиндә
Йөрәгем Һиндә2021 · Сингл · ALTINAI

Похожие артисты

ALTINAI
Артист

ALTINAI

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож