R.a.M. Land

Альбом  ·  2022

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

#Электроника
1

Трек Unveiling

Unveiling

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:21

2

Трек Until Then...

Until Then...

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

2:33

3

Трек Alone

Alone

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

5:06

4

Трек Firewall

Firewall

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:54

5

Трек Secrets

Secrets

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

6:09

6

Трек Il-12 (Interleukin-12)

Il-12 (Interleukin-12)

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

4:40

7

Трек Surviving

Surviving

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:21

8

Трек Civilizations

Civilizations

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

5:52

9

Трек Colonies

Colonies

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:32

10

Трек Energy

Energy

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:31

11

Трек Alien

Alien

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:55

12

Трек Abyss

Abyss

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:43

13

Трек Shine

Shine

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:45

14

Трек Recharge

Recharge

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

2:55

15

Трек Distant

Distant

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

4:18

16

Трек Simplicity

Simplicity

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:00

17

Трек Moonlight

Moonlight

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

6:24

18

Трек War

War

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

3:15

19

Трек Contingency

Contingency

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

6:00

20

Трек Shards

Shards

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

4:37

21

Трек Searching

Searching

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

5:00

22

Трек Evanescent

Evanescent

R.a.M. Land

Pumo Mines Kartsal Motivation (Original Game Soundtrack)

4:53

Информация о правообладателе: R.a.M. Land
