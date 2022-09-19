О нас

Amit Thapliyal

Amit Thapliyal

Сингл  ·  2022

Wajah

#Со всего мира
Amit Thapliyal

Артист

Amit Thapliyal

Релиз Wajah

#

Название

Альбом

1

Трек Wajah

Wajah

Amit Thapliyal

Wajah

4:42

Информация о правообладателе: Amit Thapliyal
Другие альбомы артиста

Релиз Naani Ki Kahani
Naani Ki Kahani2023 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Mora Saiyyan
Mora Saiyyan2023 · Сингл · Shafqat Amanat Ali
Релиз Happy Birthday (Slowed)
Happy Birthday (Slowed)2023 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Nanda Bhawani
Nanda Bhawani2022 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Phir Mile
Phir Mile2022 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Wajah
Wajah2022 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Mahapooja (Raghunath Ji Ki)
Mahapooja (Raghunath Ji Ki)2022 · Альбом · Amit Thapliyal
Релиз Sun Zara
Sun Zara2022 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Meet Hai (Unplugged)
Meet Hai (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Main Phir Bhi (Unplugged)
Main Phir Bhi (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Jaan Nisar (Unplugged)
Jaan Nisar (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Lagaya Dil (Unplugged)
Lagaya Dil (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Pal Pal Dil (Unplugged) (feat. Pihuu Rawat)
Pal Pal Dil (Unplugged) (feat. Pihuu Rawat)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Tu Itna Zaroori (Unplugged)
Tu Itna Zaroori (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Pal (Unplugged)
Pal (Unplugged)2021 · Сингл · Amit Thapliyal
Релиз Let Me Down
Let Me Down2021 · Сингл · Amit Thapliyal

Amit Thapliyal
Артист

Amit Thapliyal

