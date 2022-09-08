О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

David Sylvester Jr

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Альбом  ·  2022

Nomadic Narratives

#Поп
David Sylvester Jr

Артист

David Sylvester Jr

Релиз Nomadic Narratives

#

Название

Альбом

1

Трек Walls

Walls

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

5:47

2

Трек Miss Me

Miss Me

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

5:16

3

Трек Lifetime

Lifetime

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

4:03

4

Трек Slrbcp

Slrbcp

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

3:11

5

Трек Cloud 9

Cloud 9

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

3:42

6

Трек Heart Beat

Heart Beat

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

2:26

7

Трек Help

Help

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

4:07

8

Трек Colors

Colors

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

2:36

9

Трек By Myself

By Myself

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

3:35

10

Трек Treasure

Treasure

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

4:17

11

Трек All About You

All About You

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

4:53

12

Трек Actions

Actions

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

3:26

13

Трек My Place

My Place

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

4:27

14

Трек Knowing

Knowing

David Sylvester Jr

,

The David Sylvester BAND

Nomadic Narratives

3:59

Информация о правообладателе: IVR
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз 365
3652022 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Over You
Over You2022 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Saturday Nights
Saturday Nights2022 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Nomadic Narratives
Nomadic Narratives2022 · Альбом · David Sylvester Jr
Релиз The Light
The Light2021 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Mama
Mama2020 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Eyes on the Road
Eyes on the Road2017 · Сингл · David Sylvester Jr
Релиз Life (feat. Marta)
Life (feat. Marta)2017 · Сингл · David Sylvester Jr

Похожие артисты

David Sylvester Jr
Артист

David Sylvester Jr

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож