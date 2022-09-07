О нас

Darkest Hour

Darkest Hour

Альбом  ·  2022

Godless Prophets & the Migrant Flora

#Рок

7 лайков

Darkest Hour

Артист

Darkest Hour

Релиз Godless Prophets & the Migrant Flora

#

Название

Альбом

1

Трек Knife in the Safe Room

Knife in the Safe Room

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

2:48

2

Трек This Is the Truth

This Is the Truth

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:50

3

Трек Timeless Numbers

Timeless Numbers

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:57

4

Трек None of This Is the Truth

None of This Is the Truth

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:24

5

Трек The Flesh & the Flowers of Death

The Flesh & the Flowers of Death

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

4:30

6

Трек Those Who Survived

Those Who Survived

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:57

7

Трек Another Headless Ruler of the Used

Another Headless Ruler of the Used

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:02

8

Трек Widowed

Widowed

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

1:29

9

Трек Enter Oblivion

Enter Oblivion

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

4:01

10

Трек The Last of the Monuments

The Last of the Monuments

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

4:59

11

Трек In the Name of Us All

In the Name of Us All

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

3:34

12

Трек Beneath It Sleeps

Beneath It Sleeps

Darkest Hour

Godless Prophets & the Migrant Flora

5:15

Информация о правообладателе: Darkest Hour, LLC
