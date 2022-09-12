О нас

Stalim Manrique

Stalim Manrique

Альбом  ·  2022

El Niño De Oro

#Поп
Stalim Manrique

Артист

Stalim Manrique

Релиз El Niño De Oro

#

Название

Альбом

1

Трек Conflictos

Conflictos

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:08

2

Трек Quédate Conmigo

Quédate Conmigo

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:50

3

Трек Tú Boda

Tú Boda

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:04

4

Трек Azucena Linda

Azucena Linda

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:12

5

Трек Niño Valiente

Niño Valiente

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:49

6

Трек Ya Me Voy

Ya Me Voy

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:12

7

Трек En El Hospital

En El Hospital

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:57

8

Трек Gregorio

Gregorio

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:29

9

Трек Sigo Esperando

Sigo Esperando

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:16

10

Трек Un Hermanito

Un Hermanito

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:24

11

Трек Aguita Clara

Aguita Clara

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:53

12

Трек Llorando Regresarás

Llorando Regresarás

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:22

13

Трек Dime Señor

Dime Señor

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:49

14

Трек Negrita

Negrita

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:20

15

Трек Triste Noticia

Triste Noticia

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:37

16

Трек Dinero Maldito

Dinero Maldito

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:35

17

Трек El Santiago

El Santiago

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:25

18

Трек San Cristobal De Chocos

San Cristobal De Chocos

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:11

19

Трек Tus Falsas Promesas

Tus Falsas Promesas

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:54

20

Трек Los Hombres No Lloran

Los Hombres No Lloran

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:30

21

Трек Amor De Pobre

Amor De Pobre

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:46

22

Трек Estoy Llorando

Estoy Llorando

Stalim Manrique

El Niño De Oro

3:12

23

Трек Panteonero

Panteonero

Stalim Manrique

El Niño De Oro

2:58

Информация о правообладателе: Stalim Manrique
