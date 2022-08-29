Альбом · 2022
Mən Sənin Ömründən İtgin Düşəcəm
Canı Yanar2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Bayram Axşamlarında2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Səadət2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Aldatmayaq Bir Birimizi2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Qadan Alım2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Anam Düşdü Yadıma2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Ayrılma Məndən2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Ağlama Şəhid Balası2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Müəllim2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Sənsiz Keçən Hər Günümdə2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Sevgilim2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Sənə Olan Eşqim2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Segah Təsnifi2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Bağban Oldum2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Bakı2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Kəsmə Şikəstəsi2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
İndi Sevmirəm2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Rübabımın Telləri2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Qaynana2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva
Axtarırsınız2023 · Сингл · Bəyimxanım Vəliyeva