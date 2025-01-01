О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Florin Mitroi

Florin Mitroi

Альбом  ·  1996

ASEARA PE INSERAT

#Поп
Florin Mitroi

Артист

Florin Mitroi

Релиз ASEARA PE INSERAT

#

Название

Альбом

1

Трек ASEARA PE INSERAT

ASEARA PE INSERAT

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:47

2

Трек BUM,BUM BALA,BALA

BUM,BUM BALA,BALA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:08

3

Трек Caritasu, sandale, ciurarita

Caritasu, sandale, ciurarita

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

10:12

4

Трек COLO-N VALE LA VALCEA

COLO-N VALE LA VALCEA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

6:10

5

Трек Constantinescu presedinte

Constantinescu presedinte

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

0:01

6

Трек De-as fi ca luna pe cer

De-as fi ca luna pe cer

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:42

7

Трек Luna lunisoara, dor dorutule

Luna lunisoara, dor dorutule

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:13

8

Трек Mult as vrea si tare-mi place

Mult as vrea si tare-mi place

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:45

9

Трек Sucele de milioane, caritasul mi-o mancat

Sucele de milioane, caritasul mi-o mancat

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:49

10

Трек VIATA TAXIMETRISTILOR

VIATA TAXIMETRISTILOR

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

0:28

11

Трек BAIATU SI FATA MEA

BAIATU SI FATA MEA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:32

12

Трек Cand eram la tinereata

Cand eram la tinereata

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:46

13

Трек Cobori doamne pe pamant

Cobori doamne pe pamant

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:04

14

Трек DOAR LUNA SI STELELE

DOAR LUNA SI STELELE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

0:24

15

Трек Fara tine nu traiesc

Fara tine nu traiesc

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:08

16

Трек Lumea asta asa-i facuta

Lumea asta asa-i facuta

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:01

17

Трек Multe fete au fost in sat

Multe fete au fost in sat

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

0:19

18

Трек Ai grije mandruto

Ai grije mandruto

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:36

19

Трек De-ar fi lumea de hartie

De-ar fi lumea de hartie

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:51

20

Трек Stii mandruto bine

Stii mandruto bine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:46

21

Трек Te-am iertat ca te-am iubit

Te-am iertat ca te-am iubit

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:09

22

Трек TINE DOAMNE DUNAREA

TINE DOAMNE DUNAREA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:17

23

Трек TRAIASCA NEVASTA MEA

TRAIASCA NEVASTA MEA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:45

24

Трек Am o mandra de la Kraina

Am o mandra de la Kraina

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:44

25

Трек Am pierdut o noapte intreaga

Am pierdut o noapte intreaga

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:56

26

Трек CAND TE VAD MANDRO PE TINE

CAND TE VAD MANDRO PE TINE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:26

27

Трек DA-LE DOAMNE LA DUSMANI

DA-LE DOAMNE LA DUSMANI

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:38

28

Трек HAIDE FATA CU MINE

HAIDE FATA CU MINE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:59

29

Трек Ochisorii ai tai

Ochisorii ai tai

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:45

30

Трек Tu esti prima mea iubire

Tu esti prima mea iubire

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:04

31

Трек De-ar sti omul ce-o ajunge

De-ar sti omul ce-o ajunge

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:09

32

Трек Doamne ce mai viata

Doamne ce mai viata

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:09

33

Трек HAI NEVASTA JOACA

HAI NEVASTA JOACA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:24

34

Трек INTRA IN BIRT

INTRA IN BIRT

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:12

35

Трек MANUELA,DANIELA,MARINELA

MANUELA,DANIELA,MARINELA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

7:25

36

Трек Omu-n lume patimeste

Omu-n lume patimeste

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:56

37

Трек Pentru cine ca-mi esti draga

Pentru cine ca-mi esti draga

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:25

38

Трек Am auzit mandro bine

Am auzit mandro bine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:51

39

Трек EU SI FRACI-MIU

EU SI FRACI-MIU

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:52

40

Трек LA UNITATE LA VAJU MARE

LA UNITATE LA VAJU MARE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

16:07

41

Трек Mai muiere iar is beat

Mai muiere iar is beat

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:43

42

Трек MIE-MI PLAC PUSTOAICELE

MIE-MI PLAC PUSTOAICELE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:09

43

Трек CAMARALA,CAMARALA

CAMARALA,CAMARALA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:22

44

Трек Dumnezeule ceresc

Dumnezeule ceresc

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:37

45

Трек Hai pe litoral

Hai pe litoral

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:39

46

Трек Sa dea dracu mandro in tine

Sa dea dracu mandro in tine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:22

47

Трек In clipa in care pleci

In clipa in care pleci

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

8:13

48

Трек Ma vorbeste lumea toata

Ma vorbeste lumea toata

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

6:59

49

Трек Macarena

Macarena

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:38

50

Трек Pe ulita de la moara

Pe ulita de la moara

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:35

51

Трек UMBLU DIN BAR IN BAR

UMBLU DIN BAR IN BAR

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:35

52

Трек Balerinele produc

Balerinele produc

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:55

53

Трек CAND RASARE SOARELE

CAND RASARE SOARELE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:01

54

Трек Esti o mireasma de flori

Esti o mireasma de flori

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:37

55

Трек LE ROMENTA

LE ROMENTA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

1:54

56

Трек Nevasta ma iubeste

Nevasta ma iubeste

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:15

57

Трек Nu sunt sclavul tau

Nu sunt sclavul tau

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:34

58

Трек Bingo este un joc mare

Bingo este un joc mare

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:25

59

Трек CE-MI PASA IUBITA MEA

CE-MI PASA IUBITA MEA

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:41

60

Трек Numele meu e iubire

Numele meu e iubire

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:20

61

Трек Sa nu ma cauti acasa

Sa nu ma cauti acasa

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:05

62

Трек SUCAR DANSO ROMANO

SUCAR DANSO ROMANO

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:20

63

Трек AVE PARPALO

AVE PARPALO

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:49

64

Трек Cristina

Cristina

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:47

65

Трек Daca nu te vad o zi

Daca nu te vad o zi

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:42

66

Трек Fata cu parul inele

Fata cu parul inele

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:14

67

Трек Hei romale

Hei romale

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:13

68

Трек Mini mini si bikini

Mini mini si bikini

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:15

69

Трек Doamne ce o fi cu mine

Doamne ce o fi cu mine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:45

70

Трек SOCHERELO PARPALO

SOCHERELO PARPALO

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:48

71

Трек SUNT SMECHER UNIVERSAL

SUNT SMECHER UNIVERSAL

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:01

72

Трек Vine vine vine vine

Vine vine vine vine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:31

73

Трек CINE-A SPUS CA-S NOROCOS

CINE-A SPUS CA-S NOROCOS

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

2:43

74

Трек CUM SA MAI FAC EU AVERE

CUM SA MAI FAC EU AVERE

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:31

75

Трек Lacrimi doamne de iubire

Lacrimi doamne de iubire

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:02

76

Трек Ma distrez noapte de noapte

Ma distrez noapte de noapte

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:25

77

Трек Cum e zana din poveste

Cum e zana din poveste

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:38

78

Трек Iarta-ma nevasta mea

Iarta-ma nevasta mea

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

5:12

79

Трек IONEL SI FLORIN DE LA SEVERIN

IONEL SI FLORIN DE LA SEVERIN

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

4:05

80

Трек Ce-o avea lumea cu mine

Ce-o avea lumea cu mine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:00

81

Трек Vreau sa fiu cu tine

Vreau sa fiu cu tine

Florin Mitroi

ASEARA PE INSERAT

3:12

Информация о правообладателе: Max Music Limited
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз BUM BUM CA SA ITI DAU DULA MEA
BUM BUM CA SA ITI DAU DULA MEA2024 · Сингл · Florin Mitroi
Релиз Banana, Banane
Banana, Banane2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз JOACA NEVASTA FARA FRICA
JOACA NEVASTA FARA FRICA2023 · Альбом · Adrian Minune
Релиз Pro Tv
Pro Tv2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Pro Tv
Pro Tv2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Mama Ce Bulane
Mama Ce Bulane2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Ce-mi doresc Doamne in viata
Ce-mi doresc Doamne in viata2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Ah Ce Mor Dusmanii Mei
Ah Ce Mor Dusmanii Mei2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Toate Asistentele
Toate Asistentele2023 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Toate asistentele (Revelatia anului 2003)
Toate asistentele (Revelatia anului 2003)2022 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Drobeta
Drobeta2021 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Sistemul Bagaboantelor
Sistemul Bagaboantelor2020 · Сингл · Dj Magic Romania
Релиз Lumea Rea
Lumea Rea2018 · Сингл · Florin Mitroi
Релиз Mare Scandal
Mare Scandal2014 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Sa ia foc ca lumanarea cine-a scos invartitoarea
Sa ia foc ca lumanarea cine-a scos invartitoarea2006 · Сингл · Florin Mitroi
Релиз MINTEA TA
MINTEA TA2005 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз De ce, de ce si pentru cine
De ce, de ce si pentru cine2004 · Альбом · Florin Mitroi
Релиз Asa sunt fratii
Asa sunt fratii2003 · Альбом · Costel Ciofu
Релиз Bum cichilichi
Bum cichilichi2001 · Альбом · Calin Crisan
Релиз Ti-am aratat iubirea mea
Ti-am aratat iubirea mea2000 · Альбом · Florin Mitroi

Похожие артисты

Florin Mitroi
Артист

Florin Mitroi

Khaled
Артист

Khaled

Seeya
Артист

Seeya

Costi
Артист

Costi

Andra
Артист

Andra

Ben Samama
Артист

Ben Samama

Oana Radu
Артист

Oana Radu

D.E.P.
Артист

D.E.P.

Arabella
Артист

Arabella

Cleopatra Stratan
Артист

Cleopatra Stratan

Melissa
Артист

Melissa

Raluka
Артист

Raluka

Play
Артист

Play