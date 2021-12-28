О нас

Manzoor Sakhirani

Manzoor Sakhirani

Альбом  ·  2021

Yaar Aahey Pardes Me

#Со всего мира
Manzoor Sakhirani

Артист

Manzoor Sakhirani

Релиз Yaar Aahey Pardes Me

#

Название

Альбом

1

Трек Aazar Yaar Moonsan

Aazar Yaar Moonsan

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

4:55

2

Трек Bharje Dil Bharje

Bharje Dil Bharje

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

7:20

3

Трек Harko Thi Dushman

Harko Thi Dushman

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

5:15

4

Трек Jo Moonkhe Soor Dai

Jo Moonkhe Soor Dai

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:20

5

Трек Maan Keain Chawan

Maan Keain Chawan

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:50

6

Трек Me Aap Khud Hal Wesan

Me Aap Khud Hal Wesan

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:25

7

Трек Mitha Je Murki Disando

Mitha Je Murki Disando

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:20

8

Трек Mitha Munharo Moonkha

Mitha Munharo Moonkha

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

5:00

9

Трек Mout Taein Moon Banai

Mout Taein Moon Banai

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

5:50

10

Трек Pal Na Pare Hikro

Pal Na Pare Hikro

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

7:15

11

Трек Paya Dard Dukhan

Paya Dard Dukhan

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:50

12

Трек Sapnan Me Endi Na Kar

Sapnan Me Endi Na Kar

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:05

13

Трек Suhina Kadhen Na Sachai

Suhina Kadhen Na Sachai

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

9:15

14

Трек Tuhinjey Hussan Ji Haak

Tuhinjey Hussan Ji Haak

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

6:05

15

Трек Yaar Aahey Pardes Me

Yaar Aahey Pardes Me

Manzoor Sakhirani

Yaar Aahey Pardes Me

11:10

Информация о правообладателе: Gorakh Production
