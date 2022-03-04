О нас

Noor Mohammad Kochi

Noor Mohammad Kochi

Альбом  ·  2022

Kochai Laila Tapay

#Со всего мира
Noor Mohammad Kochi

Артист

Noor Mohammad Kochi

Релиз Kochai Laila Tapay

#

Название

Альбом

1

Трек Da Pe Shawar Na Ye Rawrama

Da Pe Shawar Na Ye Rawrama

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

13:39

2

Трек Da Yar Makhta Khkule Khkareda

Da Yar Makhta Khkule Khkareda

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

12:30

3

Трек Laila Pa Meena Rahsa

Laila Pa Meena Rahsa

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:07

4

Трек Lila Wade Ge

Lila Wade Ge

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:33

5

Трек Mena Da Zra

Mena Da Zra

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:49

6

Трек Mena Ke Malang Yama

Mena Ke Malang Yama

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

6:09

7

Трек Pa Pata Pata Na Darzama

Pa Pata Pata Na Darzama

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:15

8

Трек Ra Sa Wada Swa

Ra Sa Wada Swa

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:26

9

Трек Rasa Rasa Watan Ta

Rasa Rasa Watan Ta

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:18

10

Трек Sta Dedan Zama

Sta Dedan Zama

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

12:22

11

Трек Sta Spena Narai Ghara

Sta Spena Narai Ghara

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:14

12

Трек Wlare Kadi Wlare

Wlare Kadi Wlare

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:19

13

Трек Wa De Enzar Gula Naree Se Nakrre

Wa De Enzar Gula Naree Se Nakrre

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

9:47

14

Трек Anar Bagh Ye Jorawo

Anar Bagh Ye Jorawo

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:23

15

Трек Da Yar Da Makh Khalona

Da Yar Da Makh Khalona

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

12:30

16

Трек Da Zara Zan Me Ka

Da Zara Zan Me Ka

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

6:58

17

Трек De Khkule Jenai Ashna

De Khkule Jenai Ashna

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

9:27

18

Трек De Narmo Sundo khanda

De Narmo Sundo khanda

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:12

19

Трек De Zwanai Wrazi De

De Zwanai Wrazi De

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:53

20

Трек Khaiste Guldaste

Khaiste Guldaste

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:06

21

Трек Lag Me Pa Mena Mor Zargai ka

Lag Me Pa Mena Mor Zargai ka

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:40

22

Трек Margaya Ma Raza So shpe

Margaya Ma Raza So shpe

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

9:52

23

Трек Mena Grana Da

Mena Grana Da

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

4:16

24

Трек Da Melmana Da

Da Melmana Da

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:00

25

Трек De Pore Kili Melmana Wa

De Pore Kili Melmana Wa

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:19

26

Трек De Zani Khal

De Zani Khal

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

11:40

27

Трек Gula Mena Grana Da

Gula Mena Grana Da

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

4:33

28

Трек Laila Kawtara

Laila Kawtara

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

15:00

29

Трек Malang Walar Sta Pa Darwaza

Malang Walar Sta Pa Darwaza

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:43

30

Трек Mayan Ye Krama

Mayan Ye Krama

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:19

31

Трек Mayan Zra

Mayan Zra

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

6:13

32

Трек Mina Ke Ma kawa Shartona

Mina Ke Ma kawa Shartona

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

14:58

33

Трек Moor Me Mayra Da

Moor Me Mayra Da

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:08

34

Трек Na Razi Halona

Na Razi Halona

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:11

35

Трек Nan Me Walidala

Nan Me Walidala

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

9:01

36

Трек Pa Bam Walara Laila

Pa Bam Walara Laila

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

4:47

37

Трек Ranzora Yaara

Ranzora Yaara

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

16:51

38

Трек Raza Che Thoro Ghro Ta Zona

Raza Che Thoro Ghro Ta Zona

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

9:27

39

Трек Speen Makh

Speen Makh

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:10

40

Трек Speen Tikrai

Speen Tikrai

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:14

41

Трек Speni Speni Wayast

Speni Speni Wayast

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:46

42

Трек Sta Judai Da

Sta Judai Da

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

12:01

43

Трек Stargi Me Sre De

Stargi Me Sre De

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

8:21

44

Трек Taka Spena Ashna

Taka Spena Ashna

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:11

45

Трек Thor Da Lawangen

Thor Da Lawangen

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

7:58

46

Трек Thori Ghanam Rangi

Thori Ghanam Rangi

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

6:42

47

Трек Wa Kheza Pa Bam

Wa Kheza Pa Bam

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:48

48

Трек Wa Maimina

Wa Maimina

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

3:26

49

Трек Zam Gudar Ta

Zam Gudar Ta

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

5:29

50

Трек Zra Me So Zare Zare

Zra Me So Zare Zare

Noor Mohammad Kochi

Kochai Laila Tapay

10:49

Информация о правообладателе: Noor Muhammad Kochi Official
