Информация о правообладателе: El Wady Music
Альбом · 1985
بحب سيرتك
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Shafiq Galal Collection2021 · Альбом · Shafiq Galal
Morad Ebn Adam2005 · Сингл · Shafiq Galal
Etmakhtary Ya Raya2005 · Сингл · Shafiq Galal
Bent El Hara2005 · Сингл · Shafiq Galal
Mawal El Donya Feha El Agab2005 · Сингл · Shafiq Galal
Nargesah2005 · Сингл · Shafiq Galal
El Wad Hankora2005 · Сингл · Shafiq Galal
Khaly Ballak Mn Zozo2005 · Сингл · Shafiq Galal
Mashy La Beya Wla Alaia2005 · Сингл · Shafiq Galal
موال هات يا زمن1995 · Сингл · Shafiq Galal
انا كل ما اقول التوبه1995 · Сингл · Shafiq Galal
حبيبي طبعه كده1995 · Сингл · Shafiq Galal
كوميديا1990 · Сингл · Shafiq Galal
موال قالوا الحياه بالغنى1990 · Сингл · Shafiq Galal
انا صايم وعابد ربي1990 · Сингл · Shafiq Galal
أمونه1990 · Сингл · Shafiq Galal
الصبر1990 · Сингл · Shafiq Galal
الحق مش عليك1990 · Сингл · Shafiq Galal
بنت الحارة1990 · Сингл · Shafiq Galal
موال الصبر1990 · Сингл · Shafiq Galal