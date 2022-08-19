Информация о правообладателе: Divya Music Khortha
Альбом · 2022
Kaha To Chul Katabeili Ge Chhodi Kaha To Karbaili Facial
Другие альбомы артиста
Dress Nila Nila2024 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Pahunma Kutato Ge2024 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Bejod Lago Hi Chhauri2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Ghumho Hi Jamui Bajar Ge2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Fatal Kaise Choliya A Chhinro2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Yadav Ji Ke Pichkari Motka2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Huk Wala Choli Na Chen Wala2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Joda Choli Lele Aiha2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Piya Bole Angrejiya2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Kawana Mase Bel Pake Kawana Mase Jamuniya2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Dine Dine Bigaral jata Adatiya2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Ge Chhori Roj Let Rahabo Ge2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Didiya Me Tohar Tawar Nahi Dhare2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Dale Da Bhitar Danda A Bhouji2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Saiya Ke Sathe Paidal Jaibe Deoghar Nagriya He2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Mil Gail Saiya Sakhi2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Sundar Dulha Milto Ge2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Chhori Saman Kaise Badh Gelo Ge2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Dalto Ge Chhori Jamui Ke Khati Ahiran2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav
Piya Ho ToharaBin Rahab Kaise2023 · Сингл · Suresh bharti Yadav