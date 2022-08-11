О нас

Noor Mastana

Noor Mastana

Альбом  ·  2022

Zama Zarghai

#Со всего мира
Noor Mastana

Артист

Noor Mastana

Релиз Zama Zarghai

#

Название

Альбом

1

Трек Por Cha Bar Kho

Por Cha Bar Kho

Noor Mastana

Zama Zarghai

4:44

2

Трек Raghly Janan

Raghly Janan

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:11

3

Трек Sanam

Sanam

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:11

4

Трек Shabase Rachik sa

Shabase Rachik sa

Noor Mastana

Zama Zarghai

8:19

5

Трек Sharabi

Sharabi

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:37

6

Трек Shin ghamy

Shin ghamy

Noor Mastana

Zama Zarghai

7:08

7

Трек Somra Zor Lare

Somra Zor Lare

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:09

8

Трек Spina Khulgy

Spina Khulgy

Noor Mastana

Zama Zarghai

5:10

9

Трек Spina Khula Da

Spina Khula Da

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:02

10

Трек Sta Da Gull Pa Shan

Sta Da Gull Pa Shan

Noor Mastana

Zama Zarghai

5:05

11

Трек Sre starge

Sre starge

Noor Mastana

Zama Zarghai

12:26

12

Трек Sta Da Stargo Pa Arman

Sta Da Stargo Pa Arman

Noor Mastana

Zama Zarghai

5:17

13

Трек Ta Sara Ashna

Ta Sara Ashna

Noor Mastana

Zama Zarghai

4:42

14

Трек Tasara Domra

Tasara Domra

Noor Mastana

Zama Zarghai

4:36

15

Трек Sta Sra Ye Laban

Sta Sra Ye Laban

Noor Mastana

Zama Zarghai

12:55

16

Трек Tola Pase Gori Zwanan

Tola Pase Gori Zwanan

Noor Mastana

Zama Zarghai

7:24

17

Трек Tatah Ba Zari Na Kawm

Tatah Ba Zari Na Kawm

Noor Mastana

Zama Zarghai

9:30

18

Трек Tore Satarge

Tore Satarge

Noor Mastana

Zama Zarghai

4:40

19

Трек Tor Ao Spin Rusar

Tor Ao Spin Rusar

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:09

20

Трек Tormar Mara

Tormar Mara

Noor Mastana

Zama Zarghai

9:01

21

Трек Toro Khomari Stargo

Toro Khomari Stargo

Noor Mastana

Zama Zarghai

9:42

22

Трек Wa Zama Da Stargo Tora

Wa Zama Da Stargo Tora

Noor Mastana

Zama Zarghai

7:25

23

Трек Wabakro Wapa Yara

Wabakro Wapa Yara

Noor Mastana

Zama Zarghai

8:28

24

Трек Warza Warza Pa Kar Ma Na Ye

Warza Warza Pa Kar Ma Na Ye

Noor Mastana

Zama Zarghai

9:51

25

Трек Wawa Wawa ghwara

Wawa Wawa ghwara

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:09

26

Трек Yari da Halak

Yari da Halak

Noor Mastana

Zama Zarghai

7:02

27

Трек Yewa Dana Lara

Yewa Dana Lara

Noor Mastana

Zama Zarghai

8:07

28

Трек Za Aw ta -Tappy

Za Aw ta -Tappy

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:58

29

Трек Za Di Dah Eshqa -Tappy

Za Di Dah Eshqa -Tappy

Noor Mastana

Zama Zarghai

12:27

30

Трек Zalpe Di Por Makh Shana

Zalpe Di Por Makh Shana

Noor Mastana

Zama Zarghai

10:01

31

Трек Zwanano Rasy WY Allah

Zwanano Rasy WY Allah

Noor Mastana

Zama Zarghai

9:58

32

Трек Zwand Di Pa Alam

Zwand Di Pa Alam

Noor Mastana

Zama Zarghai

4:05

33

Трек Wafa BaHm Kawey

Wafa BaHm Kawey

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:16

34

Трек Za Zargi Ta Ba

Za Zargi Ta Ba

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:35

35

Трек Spin Saba

Spin Saba

Noor Mastana

Zama Zarghai

6:47

36

Трек Zma Shaysta Ghamy

Zma Shaysta Ghamy

Noor Mastana

Zama Zarghai

8:03

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
