Young Plug

Young Plug

Сингл  ·  2022

Чистосердечное

#Русский рэп#Хип-хоп
Young Plug

Артист

Young Plug

Релиз Чистосердечное

#

Название

Альбом

1

Трек Чистосердечное

Чистосердечное

Young Plug

Чистосердечное

2:08

Информация о правообладателе: Young Plug
Волна по релизу


