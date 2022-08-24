О нас

The Secret of Emelya

The Secret of Emelya

Альбом  ·  2022

Love. Live. Hope.

#Электроника
The Secret of Emelya

Артист

The Secret of Emelya

Релиз Love. Live. Hope.

#

Название

Альбом

1

Трек Love. Live. Hope.

Love. Live. Hope.

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

3:10

2

Трек Awake

Awake

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

4:30

3

Трек They Took My Pills

They Took My Pills

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:36

4

Трек With Someone

With Someone

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

1:50

5

Трек Beautiful Date, Isn't It

Beautiful Date, Isn't It

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:03

6

Трек Going Insane

Going Insane

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:20

7

Трек Better Than Yesterday

Better Than Yesterday

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:00

8

Трек He Loves His Mother More Than Himself

He Loves His Mother More Than Himself

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:05

9

Трек Out of Context

Out of Context

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:00

10

Трек Darkness

Darkness

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:37

11

Трек 364 Days

364 Days

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:01

12

Трек Desires

Desires

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:13

13

Трек Forest of Issues

Forest of Issues

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:05

14

Трек All Righttt

All Righttt

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:11

15

Трек I Think Therefore I Am

I Think Therefore I Am

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

1:37

16

Трек Doubt

Doubt

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:12

17

Трек Lost Memories

Lost Memories

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:00

18

Трек Lost Myself

Lost Myself

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

3:38

19

Трек Life Is a Game

Life Is a Game

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

1:41

20

Трек M3mories

M3mories

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:11

21

Трек Nikola Tesla

Nikola Tesla

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:03

22

Трек No, Thank You!

No, Thank You!

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:05

23

Трек The Way

The Way

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:52

24

Трек Our Feelings

Our Feelings

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:14

25

Трек Peaceful

Peaceful

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

1:53

26

Трек Raven

Raven

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:36

27

Трек Reasons to Think

Reasons to Think

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:12

28

Трек That Question

That Question

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

1:43

29

Трек Goodbye

Goodbye

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

2:27

30

Трек Spaced Out

Spaced Out

The Secret of Emelya

Love. Live. Hope.

7:33

Информация о правообладателе: The Secret Of Emelya
