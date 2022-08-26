О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
EL GUEPARD

EL GUEPARD

Альбом  ·  2022

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

#Альтернативный рок
EL GUEPARD

Артист

EL GUEPARD

Релиз El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

#

Название

Альбом

1

Трек Estupefaccion Eres Lo Que Yo Necesito

Estupefaccion Eres Lo Que Yo Necesito

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

7:55

2

Трек Idolo De Barro El Diablo Desaparece Diablo

Idolo De Barro El Diablo Desaparece Diablo

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

6:30

3

Трек Ocurre Te Muestran Por Dios La Salvacion

Ocurre Te Muestran Por Dios La Salvacion

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

7:12

4

Трек Yo Soy El Motor De Mi Propia Vida

Yo Soy El Motor De Mi Propia Vida

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

8:32

5

Трек Es La Duda Del Ser Humano Morir

Es La Duda Del Ser Humano Morir

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

6:38

6

Трек Lucha Para Lograr Tus Objetivos

Lucha Para Lograr Tus Objetivos

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

7:05

7

Трек Me Visto De Fuego Que Calma El Deseo

Me Visto De Fuego Que Calma El Deseo

EL GUEPARD

El Inicio Fue En El Olivo La Rectificacion De Mi Alma Por Dios

11:50

Информация о правообладателе: EL GUEPARD
