О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kernin

Kernin

Сингл  ·  2022

Завис

#Русский рэп#Хип-хоп
Kernin

Артист

Kernin

Релиз Завис

#

Название

Альбом

1

Трек Завис

Завис

Kernin

Завис

3:09

Информация о правообладателе: Kernin
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Jordan
Jordan2023 · Сингл · Kernin
Релиз Не будем вместе
Не будем вместе2022 · Сингл · Kernin
Релиз Завис
Завис2022 · Сингл · Kernin
Релиз Огонь 2.0
Огонь 2.02022 · Сингл · Kernin
Релиз 333
3332022 · Сингл · Kernin
Релиз Идеальный мир
Идеальный мир2022 · Сингл · Kernin
Релиз Я устал
Я устал2022 · Сингл · Kernin
Релиз Состояние души
Состояние души2022 · Сингл · Kernin
Релиз Где моя любовь?
Где моя любовь?2022 · Сингл · Kernin
Релиз Кто ты?
Кто ты?2022 · Сингл · Kernin
Релиз Огонь
Огонь2022 · Сингл · Kernin
Релиз Лакшерный ребёнок
Лакшерный ребёнок2022 · Сингл · Kernin

Похожие артисты

Kernin
Артист

Kernin

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож