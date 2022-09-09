О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lil Aleks X

Lil Aleks X

Сингл  ·  2022

Мысли

#Русский рэп#Хип-хоп
Lil Aleks X

Артист

Lil Aleks X

Релиз Мысли

#

Название

Альбом

1

Трек Мысли

Мысли

Lil Aleks X

Мысли

1:36

Информация о правообладателе: Lil Aleks X
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз ОГНИ ПЯТНИЧНОГО ВЕЧЕРА, Часть 1.
ОГНИ ПЯТНИЧНОГО ВЕЧЕРА, Часть 1.2025 · Альбом · Lil Aleks X
Релиз Как сказал Саади.
Как сказал Саади.2025 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз XXX
XXX2025 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз ЧЕРНОВИК ОДИНОЧЕСТВА.
ЧЕРНОВИК ОДИНОЧЕСТВА.2024 · Альбом · Lil Aleks X
Релиз Отключён
Отключён2024 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз Мысли
Мысли2022 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз Для неё
Для неё2022 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз Месть
Месть2022 · Альбом · Lil Aleks X
Релиз Я пью чай с твоей сукой на районе прям
Я пью чай с твоей сукой на районе прям2021 · Сингл · Lil Aleks X
Релиз Санофгад
Санофгад2021 · Альбом · Lil Aleks X

Похожие альбомы

Релиз Избранные
Избранные2018 · Альбом · Казян
Релиз Дети 80 х
Дети 80 х2017 · Сингл · Шумер
Релиз Searching for Myself
Searching for Myself2022 · Альбом · Krauz
Релиз Бутлег в стихах
Бутлег в стихах2012 · Альбом · 43ai
Релиз исповедь улиц
исповедь улиц2024 · Альбом · 16 strok crew
Релиз Неликвид
Неликвид2020 · Альбом · Билли Ногами
Релиз Enemy of the Establishment
Enemy of the Establishment2022 · Альбом · Eliozie
Релиз Топливо для разгона
Топливо для разгона2023 · Альбом · Южак
Релиз Неликвид
Неликвид2020 · Альбом · Билли Ногами
Релиз Пситеррор
Пситеррор2024 · Альбом · KarmanUndrgrnd
Релиз Represento
Represento2023 · Альбом · Bajolasombra
Релиз West Side
West Side2019 · Сингл · The Game

Похожие артисты

Lil Aleks X
Артист

Lil Aleks X

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож