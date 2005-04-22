О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Son Azul

Son Azul

y

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Альбом  ·  2005

Unica Flor (Obra Poético Musical)

#Саундтреки
Son Azul

Артист

Son Azul

Релиз Unica Flor (Obra Poético Musical)

#

Название

Альбом

1

Трек Soneto

Soneto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

1:02

2

Трек Primer Canto

Primer Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

7:03

3

Трек Segundo Canto

Segundo Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

6:08

4

Трек Tercer Canto

Tercer Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

6:11

5

Трек Cuarto Canto

Cuarto Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

6:28

6

Трек Quinto Canto

Quinto Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

6:32

7

Трек Sexto Canto

Sexto Canto

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

5:31

8

Трек Canto Final

Canto Final

Son Azul

,

La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá

Unica Flor (Obra Poético Musical)

2:00

Информация о правообладателе: Son Azul y La Orquesta de Camara de la Universidad de Panamá
Son Azul
Son Azul

