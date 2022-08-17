О нас

E S G

E S G

,

DJ Red

Альбом  ·  2022

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

Контент 18+

#Хип-хоп
E S G

Артист

E S G

Релиз Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

#

Название

Альбом

1

Трек Still Swangin & Bangin (Slowed & Chopped)

Still Swangin & Bangin (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

4:32

2

Трек Picture Me Holdin (feat. Lil' Keke) (Slowed & Chopped)

Picture Me Holdin (feat. Lil' Keke) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Lil' Keke

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

4:26

3

Трек High As A Kite (feat. Scarface) (Slowed & Chopped)

High As A Kite (feat. Scarface) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Scarface

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

4:15

4

Трек Drank Gone (feat. Z-Ro, Willean & Inga) (Slowed & Chopped)

Drank Gone (feat. Z-Ro, Willean & Inga) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Z-Ro

,

Willean

,

Inga

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

6:34

5

Трек Slab (feat. Dougie D) (Slowed & Chopped)

Slab (feat. Dougie D) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Dougie D

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

6:25

6

Трек If I Could Change (feat. Big Shasta) (Slowed & Chopped)

If I Could Change (feat. Big Shasta) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Big Shasta

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

6:24

7

Трек G-Ride (feat. JTronius) (Slowed & Chopped)

G-Ride (feat. JTronius) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Jtronius

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

5:08

8

Трек Boyz N The Hood (feat. Young Ea$y) (Slowed & Chopped)

Boyz N The Hood (feat. Young Ea$y) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Young Ea$y

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

5:23

9

Трек Don't Wanna Die (feat. Pimp C) (Slowed & Chopped)

Don't Wanna Die (feat. Pimp C) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Pimp C

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

5:35

10

Трек Southside Still Holdin (Remix) (feat. Bun B, Slim Thug, Lil' Flip, Lil'O, Trilly Polk & Dat Boy T) (Slowed & Chopped)

Southside Still Holdin (Remix) (feat. Bun B, Slim Thug, Lil' Flip, Lil'O, Trilly Polk & Dat Boy T) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Bun B

,

Slim Thug

,

Lil' Flip

,

LiL'O

,

Trilly Polk

,

Dat Boy T

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

7:41

11

Трек Slidin On Candy (feat. Southwest JB) (Slowed & Chopped)

Slidin On Candy (feat. Southwest JB) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Southwest JB

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

4:52

12

Трек Da South (feat. Al Crocka & Austin Kush) (Slowed & Chopped)

Da South (feat. Al Crocka & Austin Kush) (Slowed & Chopped)

E S G

,

DJ Red

,

Al Crocka

,

Austin Kush

Southside Still Holdin The Red Album (Slowed & Chopped)

6:50

Информация о правообладателе: GT Digital / Dj Red / ESG / The Red Album
Другие альбомы артиста

Релиз Byzantine
Byzantine2024 · Сингл · E S G
Релиз To tha Bag
To tha Bag2022 · Сингл · E S G
Релиз Stingy
Stingy2022 · Сингл · E S G
Релиз Woke up in H-Town (Chopped and Slowed)
Woke up in H-Town (Chopped and Slowed)2022 · Сингл · Yo Gutta
Релиз Woke up in H-Town
Woke up in H-Town2022 · Сингл · E S G
Релиз Recharge
Recharge2022 · Сингл · E S G
Релиз Just Look Trill
Just Look Trill2020 · Сингл · E S G
Релиз Jungle
Jungle2020 · Сингл · Baby Sam
Релиз Kill Gang
Kill Gang2020 · Сингл · Black static blue flame
Релиз Hogg Holiday (feat. Baby Sam & Big Baby)
Hogg Holiday (feat. Baby Sam & Big Baby)2020 · Сингл · E S G
Релиз Southsida 2.0
Southsida 2.02020 · Сингл · Lil' Flip
Релиз Cap
Cap2019 · Сингл · All Biz
Релиз So Southside Waterworld (feat. Ronnetta Spencer)
So Southside Waterworld (feat. Ronnetta Spencer)2019 · Сингл · E S G
Релиз Rockets Rolling
Rockets Rolling2018 · Сингл · E S G
Релиз Microwave (feat. ESG)
Microwave (feat. ESG)2017 · Сингл · E S G
Релиз South Side Still Holdin' (Chopped & Screwed)
South Side Still Holdin' (Chopped & Screwed)2017 · Сингл · E S G
Релиз 25 Lighterz
25 Lighterz2016 · Сингл · Eliot Ness
Релиз Picture Me Holdin
Picture Me Holdin2010 · Сингл · Lil Keke
Релиз Digital Dope (Deluxe Chopped & Screwed Version)
Digital Dope (Deluxe Chopped & Screwed Version)2010 · Альбом · E S G
Релиз You're No Good
You're No Good2010 · Сингл · E S G

