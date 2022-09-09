О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Small Professor

Small Professor

,

Rob Cave

Альбом  ·  2022

Respect Wildlife

Контент 18+

#Рэп
Small Professor

Артист

Small Professor

Релиз Respect Wildlife

#

Название

Альбом

1

Трек Iron Horse (feat. Dallas Penn)

Iron Horse (feat. Dallas Penn)

Rob Cave

,

Small Professor

,

Dallas Penn

Respect Wildlife

2:23

2

Трек Nature's Blessing Skit, Pt. 1

Nature's Blessing Skit, Pt. 1

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

0:37

3

Трек Eastern Migration

Eastern Migration

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

2:42

4

Трек Through the Woods (Backwoods)

Through the Woods (Backwoods)

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

3:57

5

Трек Bulls On Parade (95 Bulls)

Bulls On Parade (95 Bulls)

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

3:36

6

Трек 6. New York Chicks

6. New York Chicks

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

2:46

7

Трек Fern Gully (feat. Dallas Penn)

Fern Gully (feat. Dallas Penn)

Rob Cave

,

Small Professor

,

Dallas Penn

Respect Wildlife

2:13

8

Трек Nature's Blessing Skit, Pt. 2

Nature's Blessing Skit, Pt. 2

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

0:52

9

Трек Respect Wildlife

Respect Wildlife

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

2:57

10

Трек Supernatural

Supernatural

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

2:12

11

Трек Wolves

Wolves

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

3:11

12

Трек God's Creature (feat. Jenna Camille)

God's Creature (feat. Jenna Camille)

Rob Cave

,

Small Professor

,

Jenna Camille

Respect Wildlife

3:54

13

Трек Nature's Blessing Skit, Pt. 3

Nature's Blessing Skit, Pt. 3

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

0:43

14

Трек The Rain (Dallas Penn)

The Rain (Dallas Penn)

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

4:20

15

Трек Whole Wild World

Whole Wild World

Rob Cave

,

Small Professor

Respect Wildlife

2:40

Информация о правообладателе: Hipnott Records
