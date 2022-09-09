Информация о правообладателе: Mahakal Records Haryanvi
Сингл · 2022
Dogli Lugai
Другие альбомы артиста
Aarmani Jutti2024 · Сингл · DS Narwaniya
Damru Aala2023 · Сингл · DS Narwaniya
Tere Charno Me De De Thikana2023 · Сингл · DS Narwaniya
Dada Khera Superhit Bhajan 20232023 · Сингл · DS Narwaniya
Khatu Shyam Bhajan2023 · Сингл · DS Narwaniya
Raaji Mera Yaar2023 · Сингл · DS Narwaniya
Bharosa2023 · Сингл · DS Narwaniya
Aatma2023 · Сингл · DS Narwaniya
Sutta2023 · Сингл · DS Narwaniya
Zindagi Jhand2023 · Сингл · DS Narwaniya
Chillum Ka Sutta2023 · Сингл · DS Narwaniya
Shamshaan2023 · Сингл · DS Narwaniya
Kismat Dada Khera Bhajan2023 · Сингл · DS Narwaniya
Kala Maal2023 · Сингл · DS Narwaniya
Chillum2023 · Сингл · DS Narwaniya
Dada Khera2023 · Сингл · DS Narwaniya
Toofan2022 · Сингл · DS Narwaniya
Ma Karz2022 · Сингл · DS Narwaniya
Husna Aali2022 · Сингл · DS Narwaniya
Jimmedari2022 · Сингл · DS Narwaniya