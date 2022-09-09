О нас

Детский Хор "Великан"

Детский Хор "Великан"

,

МУЛЬТИВАРИК ТВ

,

Детский ансамбль "Гномы"

Альбом  ·  2022

20 новых детских песенок

#Детская

60 лайков

Детский Хор "Великан"

Артист

Детский Хор "Великан"

Релиз 20 новых детских песенок

#

Название

Альбом

1

Трек Жадина

Жадина

Детский Хор "Великан"

20 новых детских песенок

3:04

2

Трек Жаворонок и Сова

Жаворонок и Сова

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:40

3

Трек Хомяк Хома

Хомяк Хома

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:54

4

Трек Бабулино тесто

Бабулино тесто

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:12

5

Трек Червячок

Червячок

Детский ансамбль "Гномы"

20 новых детских песенок

3:04

6

Трек Слоник Лёня и пони

Слоник Лёня и пони

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:41

7

Трек Ёжик-Лёшик

Ёжик-Лёшик

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:30

8

Трек Обезьянка Зямка

Обезьянка Зямка

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:54

9

Трек Мышонок и оркестр

Мышонок и оркестр

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:46

10

Трек Космонавтом буду я

Космонавтом буду я

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:25

11

Трек Людочка-Уточка

Людочка-Уточка

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:06

12

Трек Федя, не дразни медведя!

Федя, не дразни медведя!

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:05

13

Трек Дельфинчик

Дельфинчик

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:11

14

Трек Кока Бока

Кока Бока

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:01

15

Трек Собачка Соня

Собачка Соня

Детский ансамбль "Гномы"

20 новых детских песенок

3:12

16

Трек К деду!

К деду!

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:48

17

Трек Весёлый петушок

Весёлый петушок

Детский ансамбль "Гномы"

20 новых детских песенок

2:49

18

Трек Братик-Пиратик

Братик-Пиратик

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:36

19

Трек Улыбнушка

Улыбнушка

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

2:58

20

Трек Человек Человекович

Человек Человекович

МУЛЬТИВАРИК ТВ

20 новых детских песенок

3:09

Информация о правообладателе: United Music Group
