Nova

Nova

Альбом  ·  2022

Spiritual / Ginger

Контент 18+

#Рок
Nova

Артист

Nova

Релиз Spiritual / Ginger

#

Название

Альбом

1

Трек Spiritual

Spiritual

Nova

Spiritual / Ginger

2:17

2

Трек Ginger

Ginger

Nova

Spiritual / Ginger

2:40

Информация о правообладателе: Nova Records
