Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Claudio Colombo

Claudio Colombo

Альбом  ·  2022

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

#Фолк
Claudio Colombo

Артист

Claudio Colombo

Релиз Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек I Am Asleep, and Don't Waken Me

I Am Asleep, and Don't Waken Me

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:05

2

Трек Molly My Treasure

Molly My Treasure

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:03

3

Трек The Silken Article

The Silken Article

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:42

4

Трек My Love Will Ne'er Forsake Me

My Love Will Ne'er Forsake Me

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:02

5

Трек Melancholy Martin

Melancholy Martin

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:46

6

Трек The Brink of the White Rocks

The Brink of the White Rocks

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:08

7

Трек O Patrick, Fly from Me

O Patrick, Fly from Me

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:34

8

Трек O! Molly Dear

O! Molly Dear

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:54

9

Трек The Gentle Maiden

The Gentle Maiden

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:34

10

Трек A Sailor Loved a Farmer's Daughter

A Sailor Loved a Farmer's Daughter

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:12

11

Трек The Brown Thorn

The Brown Thorn

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:12

12

Трек The Summer Is Coming

The Summer Is Coming

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:08

13

Трек Kitty Tyrrel

Kitty Tyrrel

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:11

14

Трек The Brown Irish Girl

The Brown Irish Girl

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:02

15

Трек Yourself Along With Me

Yourself Along With Me

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:13

16

Трек The Princess Royal

The Princess Royal

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:54

17

Трек Rory O'moore, King of Leix's March

Rory O'moore, King of Leix's March

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:35

18

Трек The Jolly Ploughman

The Jolly Ploughman

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:12

19

Трек The Two-Penny Jigg

The Two-Penny Jigg

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:47

20

Трек Drops of Brandy

Drops of Brandy

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:48

21

Трек Rumors of Castle Lyons

Rumors of Castle Lyons

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:41

22

Трек The Dissipated Youth

The Dissipated Youth

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:49

23

Трек Lady Wrixon

Lady Wrixon

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

0:46

24

Трек Peter Street

Peter Street

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:27

25

Трек The Cavalcade of the Boyne

The Cavalcade of the Boyne

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

2:17

26

Трек The Black Haired Girl

The Black Haired Girl

Claudio Colombo

Irish Folk Songs for Piano, Vol. 2

1:15

Информация о правообладателе: Claudio Colombo
