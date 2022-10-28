О нас

Alu Sansba

Alu Sansba

Альбом  ·  2022

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

Контент 18+

#Альтернативный рок
Alu Sansba

Артист

Alu Sansba

Релиз Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

#

Название

Альбом

1

Трек Ojos de Cristal (En vivo)

Ojos de Cristal (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:38

2

Трек Introspección Equívoca (En vivo)

Introspección Equívoca (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

4:29

3

Трек Un Millón (En vivo)

Un Millón (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:10

4

Трек Transición (Lo Siento) (En vivo)

Transición (Lo Siento) (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

3:25

5

Трек Ganas (En vivo)

Ganas (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:14

6

Трек Desconexión (En vivo)

Desconexión (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

3:51

7

Трек Círculo Vicioso (En vivo)

Círculo Vicioso (En vivo)

Alu Sansba

,

Rappech

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

3:32

8

Трек Parlantes Internos (En vivo)

Parlantes Internos (En vivo)

Alu Sansba

,

Young Prayer

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:42

9

Трек Ya Está Bien (En vivo)

Ya Está Bien (En vivo)

Alu Sansba

,

Joseito Castro

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:10

10

Трек Ya No (En vivo)

Ya No (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:12

11

Трек Esto Tiene Que Parar (En vivo)

Esto Tiene Que Parar (En vivo)

Alu Sansba

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

5:29

12

Трек Atractivo Principal (En vivo)

Atractivo Principal (En vivo)

Alu Sansba

,

Mauricio Casanova

Melancholic Night (En Vivo Desde Delorean Santuario Sonoro)

6:51

Информация о правообладателе: TwentyTwo Records
