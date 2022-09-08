О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Krasnopolsky

Krasnopolsky

Сингл  ·  2022

Я устал

#Русский рэп#Рэп
Krasnopolsky

Артист

Krasnopolsky

Релиз Я устал

#

Название

Альбом

1

Трек Я устал

Я устал

Krasnopolsky

Я устал

2:08

Информация о правообладателе: Merphi Music Group
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Racks
Racks2024 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Без тебя
Без тебя2024 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Мучаешь
Мучаешь2024 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз 3
32024 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Думать о тебе
Думать о тебе2023 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Она
Она2023 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Пусто
Пусто2023 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Правила
Правила2023 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Покажи
Покажи2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Я устал
Я устал2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Нет лица
Нет лица2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Дорого
Дорого2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Душа
Душа2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Вансы
Вансы2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз lonely
lonely2022 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз ТРЕП ЗАВИСИМОСТЬ
ТРЕП ЗАВИСИМОСТЬ2021 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Вкус
Вкус2021 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Ей видней (prod. LeeVuu)
Ей видней (prod. LeeVuu)2021 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Душа
Душа2021 · Сингл · Krasnopolsky
Релиз Извини
Извини2020 · Сингл · Krasnopolsky

Похожие артисты

Krasnopolsky
Артист

Krasnopolsky

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож