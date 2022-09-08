О нас

Violetta Vencer

Violetta Vencer

Сингл  ·  2022

Я б ушла

#Русский рок#Рок

2 лайка

Violetta Vencer

Артист

Violetta Vencer

Релиз Я б ушла

#

Название

Альбом

1

Трек Я б ушла

Я б ушла

Violetta Vencer

Я б ушла

2:49

Информация о правообладателе: Artel Media
Волна по релизу
Другие альбомы артиста

Релиз одинокие рассветы
одинокие рассветы2025 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз к кому ?
к кому ?2025 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз БЕРЕГА
БЕРЕГА2025 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз ПО ДРУГУ
ПО ДРУГУ2025 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз ВИШЛИСТ
ВИШЛИСТ2025 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз Паруса
Паруса2023 · Сингл · Francuz
Релиз Смотри
Смотри2023 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз Зачем
Зачем2022 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз Фатальная ошибка
Фатальная ошибка2022 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз Я б ушла
Я б ушла2022 · Сингл · Violetta Vencer
Релиз Какая к чёрту любовь?
Какая к чёрту любовь?2022 · Сингл · Violetta Vencer
Похожие артисты

Violetta Vencer
Артист

Violetta Vencer

whydope
Артист

whydope

Savita
Артист

Savita

Raavi
Артист

Raavi

Eleanor Blue
Артист

Eleanor Blue

SANDRA
Артист

SANDRA

Alex Rogov
Артист

Alex Rogov

BOGATO
Артист

BOGATO

FIREWAY
Артист

FIREWAY

mr AllCash
Артист

mr AllCash

Quty1s
Артист

Quty1s

mOBSCURE
Артист

mOBSCURE

J&K
Артист

J&K