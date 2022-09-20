О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

TheFrodesDiD

TheFrodesDiD

Сингл  ·  2022

Супернова

#Русский рэп#Хип-хоп

3 лайка

TheFrodesDiD

Артист

TheFrodesDiD

Релиз Супернова

#

Название

Альбом

1

Трек Супернова

Супернова

TheFrodesDiD

Супернова

2:22

Информация о правообладателе: TheFrodesDiD
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Стоп! Стоп!
Стоп! Стоп!2025 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Npc
Npc2025 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Иноракеты
Иноракеты2025 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Totoro
Totoro2025 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Только для тебя
Только для тебя2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Давай мы начнем игру
Давай мы начнем игру2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Я во временной петле
Я во временной петле2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Маски
Маски2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Нет дела
Нет дела2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Коллекционер
Коллекционер2024 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Рок-стар
Рок-стар2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Много дел (feat. пятый этаж)
Много дел (feat. пятый этаж)2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Пахнет зеленью
Пахнет зеленью2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Мне нужен стул
Мне нужен стул2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Океан
Океан2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Оригами
Оригами2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз В петле
В петле2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз День рождения
День рождения2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Кенни
Кенни2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Костяная рука (Remix Pack)
Костяная рука (Remix Pack)2023 · Альбом · TheFrodesDiD

Похожие альбомы

Релиз Больно падать
Больно падать2019 · Альбом · TheFrodesDiD
Релиз Дефолт
Дефолт2022 · Альбом · TheFrodesDiD
Релиз Много дел (feat. пятый этаж)
Много дел (feat. пятый этаж)2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Spicy Picture
Spicy Picture2020 · Альбом · TheFrodesDiD
Релиз Оригами
Оригами2023 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз Доигрались!
Доигрались!2022 · Альбом · TheFrodesDiD
Релиз Ненависть собак
Ненависть собак2021 · Сингл · TheFrodesDiD
Релиз R.E.D.
R.E.D.2019 · Альбом · Шумм
Релиз Не грустный
Не грустный2019 · Альбом · Василий Дидляков
Релиз Никому никогда
Никому никогда2021 · Сингл · Элэм
Релиз Кристальный Сталин
Кристальный Сталин2019 · Альбом · Лазерная Борода
Релиз Ядерная зима
Ядерная зима2020 · Сингл · NICON

Похожие артисты

TheFrodesDiD
Артист

TheFrodesDiD

Wicsur
Артист

Wicsur

Фиксай
Артист

Фиксай

Домер
Артист

Домер

Кондрашов
Артист

Кондрашов

Фикс
Артист

Фикс

Vtornik
Артист

Vtornik

Фил
Артист

Фил

Evgeniy Kharchenko
Артист

Evgeniy Kharchenko

Nekoglai
Артист

Nekoglai

Веля
Артист

Веля

kirkiimad
Артист

kirkiimad

Neosta
Артист

Neosta