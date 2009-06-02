О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Young J

Young J

Альбом  ·  2009

Ready 4 Business

Контент 18+

#Рэп
Young J

Артист

Young J

Релиз Ready 4 Business

#

Название

Альбом

1

Трек Hold Me Down

Hold Me Down

Young J

Ready 4 Business

3:03

2

Трек Stak N G's

Stak N G's

Young J

,

Peeps Montana

Ready 4 Business

4:04

3

Трек Pop It Off (feat. Kurse & Bubs)

Pop It Off (feat. Kurse & Bubs)

Young J

,

Kurse

,

Bubs

Ready 4 Business

4:00

4

Трек Tell Me (feat. Peeps Montana, Sal Wall & Lil Sunshine)

Tell Me (feat. Peeps Montana, Sal Wall & Lil Sunshine)

Young J

,

Peeps Montana

,

Sal Wall

,

Lil Sunshine

Ready 4 Business

3:25

5

Трек Say Bro (feat. Rebel Loks)

Say Bro (feat. Rebel Loks)

Young J

,

Rebel Loks

Ready 4 Business

2:59

6

Трек Summer Heat (feat. Davina Joy)

Summer Heat (feat. Davina Joy)

Young J

,

Davina Joy

Ready 4 Business

3:25

7

Трек Ready 4 Business (feat. Busta Brown & Sal Wall)

Ready 4 Business (feat. Busta Brown & Sal Wall)

Young J

,

Busta Brown

,

Sal Wall

Ready 4 Business

3:49

8

Трек Thizz Bizz (feat. J Diggs, Peeps Montana & Don Gotti)

Thizz Bizz (feat. J Diggs, Peeps Montana & Don Gotti)

Young J

,

J diggs

,

Peeps Montana

,

Don Gotti

Ready 4 Business

4:42

9

Трек Gangsta Shit (feat. Big Tone, Davina Joy, Peeps Montana & Kurse)

Gangsta Shit (feat. Big Tone, Davina Joy, Peeps Montana & Kurse)

Young J

,

Big Tone

,

Davina Joy

,

Peeps Montana

,

Kurse

Ready 4 Business

4:48

10

Трек Where I Been (feat. JT the Biggs Figga, Busta Brown & Scientifixx)

Where I Been (feat. JT the Biggs Figga, Busta Brown & Scientifixx)

Young J

,

JT the Biggs Figga

,

Busta Brown

,

Scientifixx

Ready 4 Business

7:37

11

Трек Anywayz (feat. Lil Coner & Rebel Loks)

Anywayz (feat. Lil Coner & Rebel Loks)

Young J

,

Lil Coner

,

Rebel Loks

Ready 4 Business

4:11

12

Трек Beast Mode (feat. Bone Dad & Black Mac)

Beast Mode (feat. Bone Dad & Black Mac)

Young J

,

Bone Dad

,

Black Mac

Ready 4 Business

5:17

13

Трек Can't Stop

Can't Stop

Young J

Ready 4 Business

2:49

14

Трек No Suckaz (feat. Tito B & Bugzy GG)

No Suckaz (feat. Tito B & Bugzy GG)

Young J

,

Tito B

,

Bugzy GG

Ready 4 Business

5:07

15

Трек Baby I Like it (feat. Don Cisco & Pat)

Baby I Like it (feat. Don Cisco & Pat)

Young J

,

Don Cisco

,

Pat

Ready 4 Business

4:19

16

Трек 559 To Sac (feat. Marvaless & KJ)

559 To Sac (feat. Marvaless & KJ)

Young J

,

Marvaless

,

KJ

Ready 4 Business

4:28

Информация о правообладателе: Forever Forward
