Chef Pida

Chef Pida

Сингл  ·  2022

Top Dat (feat. Sac Left)

Контент 18+

#Рэп
Chef Pida

Артист

Chef Pida

Релиз Top Dat (feat. Sac Left)

#

Название

Альбом

1

Трек Top Dat (feat. Sac Left)

Top Dat (feat. Sac Left)

Chef Pida

,

Sac Left

Top Dat (feat. Sac Left)

3:05

Информация о правообладателе: Go Stupid Entertainment
Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Ugly
Ugly2021 · Сингл · Chef Pida
Релиз Carvle
Carvle2021 · Сингл · Chef Pida
Релиз A Nightmare On 9th Street - EP
A Nightmare On 9th Street - EP2020 · Альбом · Chef Pida
Релиз Free Game
Free Game2020 · Сингл · Chef Pida
Релиз EDD (feat. G Wildin)
EDD (feat. G Wildin)2020 · Сингл · Chef Pida
Релиз On The Floor
On The Floor2020 · Сингл · Chef Pida
Релиз Negativity
Negativity2019 · Сингл · Chef Pida
Релиз 50 Thou Wow
50 Thou Wow2019 · Сингл · Chef Pida
Релиз City is Mine
City is Mine2018 · Сингл · Shill Macc
Релиз It's Bad (feat. G Wildin)
It's Bad (feat. G Wildin)2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Loyal Dawg
Loyal Dawg2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Crack Spot (feat. Jayro4rmReno)
Crack Spot (feat. Jayro4rmReno)2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Let It Go (feat. Lil Kage)
Let It Go (feat. Lil Kage)2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Get Rich (feat. B Nice)
Get Rich (feat. B Nice)2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Overload
Overload2018 · Альбом · Chef Pida
Релиз Just Die (feat. OMB Peezy)
Just Die (feat. OMB Peezy)2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Weight Up
Weight Up2018 · Сингл · Chef Pida
Релиз Wavy Boe
Wavy Boe2018 · Альбом · Chef Pida

