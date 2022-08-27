Информация о правообладателе: Pierre Dumangue
Сингл · 2022
Várias Fita
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Kêtim2025 · Сингл · Aner aka estevvm
Mafiosa2025 · Сингл · MC Balakinha
Princesa do Job2024 · Сингл · mc fantaxma
Favelinha2024 · Сингл · AFERA NO BEAT
Menor do Movimento2024 · Сингл · mc fantaxma
Os Cria Sem Sentimentos2024 · Сингл · Pierre Dumangue
Fim de Semana Chegou2024 · Сингл · mc fantaxma
Pente Estendido2024 · Сингл · mc fantaxma
Mentiu Pros Cria2024 · Сингл · mc fantaxma
Artistas da Favela2024 · Сингл · Joab do Cacique
Os Menor Que Tem Malote2023 · Сингл · Pierre Dumangue
Cintura Ignorante2023 · Сингл · Pierre Dumangue
A Glock Ta de Roupa2023 · Сингл · Pierre Dumangue
Colombiana2023 · Сингл · Pierre Dumangue
Coronhada2022 · Сингл · Pierre Dumangue
Dancinha do Tiktok2022 · Сингл · MAGO NO BEAT
Nós É Bom Mas Não É Bobo2022 · Сингл · Slow prod.
Profissão Perigo 22022 · Сингл · Luka Bala
Várias Fita2022 · Сингл · Pierre Dumangue
Barraco do Amor2022 · Сингл · Luka Bala