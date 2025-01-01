О нас

Геннадий Николаевич Рождественский

Геннадий Николаевич Рождественский

,

All - Union Radio Symphony Orchestra

Альбом  ·  1967

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

#Инструментальная

1 лайк

Геннадий Николаевич Рождественский

Артист

Геннадий Николаевич Рождественский

Релиз Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

#

Название

Альбом

1

Трек Suite No.1, Op. 46 Morning

Suite No.1, Op. 46 Morning

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

4:10

2

Трек Suite No.1, Op. 46 Ase's Death

Suite No.1, Op. 46 Ase's Death

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

5:38

3

Трек Suite No.1, Op. 46 Anitra's Dance

Suite No.1, Op. 46 Anitra's Dance

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

3:36

4

Трек Suite No.1, Op. 46 in the Hall of the Mountain King

Suite No.1, Op. 46 in the Hall of the Mountain King

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

2:39

5

Трек Suite No. 2, Op. 55 Ingrid's Lament

Suite No. 2, Op. 55 Ingrid's Lament

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

4:19

6

Трек Suite No. 2, Op. 55 Arabian Dance

Suite No. 2, Op. 55 Arabian Dance

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

4:26

7

Трек Suite No. 2, Op. 55 the Return of Peer Gynt

Suite No. 2, Op. 55 the Return of Peer Gynt

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

2:25

8

Трек Suite No. 2, Op. 55 Solveig's Song

Suite No. 2, Op. 55 Solveig's Song

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

5:50

9

Трек Lyric Suite, Op. 54 Shepard Boy

Lyric Suite, Op. 54 Shepard Boy

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

4:32

10

Трек Lyric Suite, Op. 54 Norwegian Peasant March

Lyric Suite, Op. 54 Norwegian Peasant March

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

2:28

11

Трек Lyric Suite, Op. 54 Nocturne

Lyric Suite, Op. 54 Nocturne

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

4:15

12

Трек Lyric Suite, Op. 54 March of the Dwarfs

Lyric Suite, Op. 54 March of the Dwarfs

All - Union Radio Symphony Orchestra

,

Геннадий Николаевич Рождественский

Grieg: Peer Gynt, Suites Nos. 1 & 2, Lyric Suite

3:34

Информация о правообладателе: World Classical Music Digital
