Aphelions

Aphelions

Альбом  ·  2022

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

#Рок
Aphelions

Артист

Aphelions

Релиз Attention of Loved Ones and the Offering Scene

#

Название

Альбом

1

Трек Wax Bouquet

Wax Bouquet

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

3:37

2

Трек Scarlet Affection

Scarlet Affection

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

3:41

3

Трек Heavenly Terror

Heavenly Terror

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

4:25

4

Трек Night Would Never End

Night Would Never End

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

2:50

5

Трек Waves Come

Waves Come

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

4:53

6

Трек Unfinished Dress

Unfinished Dress

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

3:34

7

Трек Stargazer

Stargazer

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

2:29

8

Трек White Pencil

White Pencil

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

4:42

9

Трек Illusionist

Illusionist

Aphelions

Attention of Loved Ones and the Offering Scene

2:53

Информация о правообладателе: Aphelions
Волна по релизу

