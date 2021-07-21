Информация о правообладателе: MACHO (Taylor Wave)
Альбом · 2021
Manifesto Final
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Agora Que Ela Se Foi2025 · Сингл · Taylor Wave
Terezinho2025 · Сингл · Taylor Wave
Um Sujeito Bacana Me Disse2024 · Сингл · Taylor Wave
Existe Algo Estranho no Amor de Taylor Wave2024 · Альбом · Taylor Wave
Explicações Minimalistas2024 · Сингл · Taylor Wave
Desolado2024 · Сингл · Taylor Wave
Msol2024 · Сингл · Taylor Wave
Lembre-Se2024 · Сингл · Taylor Wave
Traidor2023 · Сингл · Taylor Wave
Fui Demitido, Pois a I.A Tomou Tudo2023 · Сингл · Taylor Wave
Caro Amor2023 · Сингл · Taylor Wave
Caipira Maldito2023 · Сингл · Taylor Wave
O Culto do Conhecimento Oculto2023 · Сингл · Taylor Wave
Perdoa2022 · Альбом · Taylor Wave
Fininha2022 · Сингл · Taylor Wave
Sad Saudade2022 · Сингл · Taylor Wave
Manifesto Final2021 · Альбом · Taylor Wave
Ansiedade! Pervesões!2019 · Альбом · Taylor Wave
Eu não Tenho Medo De Me Expressar2019 · Сингл · Taylor Wave