Информация о правообладателе: Urtiga Records
Сингл · 2021
Amanhã Foi Ontem
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Nostalgia Punch2023 · Альбом · Quazimorto
Lantejoules2022 · Сингл · Quazimorto
Palavras de um Poste2022 · Сингл · Quazimorto
Complicado2021 · Сингл · Quazimorto
Chapado no Horizonte2021 · Сингл · Quazimorto
Amanhã Foi Ontem2021 · Сингл · Quazimorto
Desgosto no Talo2021 · Сингл · Quazimorto
Cold Front (Remaster)2019 · Альбом · Quazimorto