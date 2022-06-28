О нас

Виктория Полинская

Виктория Полинская

Альбом  ·  2022

Летние встречи

#Даунтемпо
Виктория Полинская

Артист

Виктория Полинская

Релиз Летние встречи

#

Название

Альбом

1

Трек Летние встречи

Летние встречи

Виктория Полинская

Летние встречи

5:08

2

Трек Придумал

Придумал

Виктория Полинская

Летние встречи

3:10

3

Трек Полгода

Полгода

Виктория Полинская

Летние встречи

4:15

4

Трек Раненое сердце

Раненое сердце

Виктория Полинская

Летние встречи

3:30

5

Трек Ты видишь небо

Ты видишь небо

Виктория Полинская

Летние встречи

3:50

6

Трек На солнечной стороне

На солнечной стороне

Виктория Полинская

Летние встречи

3:36

7

Трек Лунный свет

Лунный свет

Виктория Полинская

Летние встречи

3:01

8

Трек Посидим в тишине

Посидим в тишине

Виктория Полинская

Летние встречи

3:13

9

Трек Светлая грусть

Светлая грусть

Виктория Полинская

Летние встречи

3:07

10

Трек Не говори «прости»

Не говори «прости»

Виктория Полинская

Летние встречи

2:46

11

Трек Жива я!

Жива я!

Виктория Полинская

Летние встречи

4:31

Информация о правообладателе: Виктория Полинская
