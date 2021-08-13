О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

weird chxld

weird chxld

Сингл  ·  2021

Голоден

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
weird chxld

Артист

weird chxld

Релиз Голоден

#

Название

Альбом

1

Трек Голоден

Голоден

weird chxld

Голоден

2:46

Информация о правообладателе: weird chxld
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз INLuvv!
INLuvv!2022 · Сингл · weird chxld
Релиз Lost Demonsouls
Lost Demonsouls2022 · Альбом · weird chxld
Релиз Lost Demonsouls
Lost Demonsouls2022 · Альбом · weird chxld
Релиз Mhm Mhm
Mhm Mhm2022 · Сингл · Ka$h Baby
Релиз Крик
Крик2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Under the Moon
Under the Moon2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Голоден
Голоден2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Weirdtriip: Reload
Weirdtriip: Reload2021 · Альбом · weird chxld
Релиз Грибочки
Грибочки2021 · Сингл · Koro1ev
Релиз Brilliant Boys
Brilliant Boys2021 · Сингл · Koro1ev
Релиз Pull Up
Pull Up2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Prizma Cypher
Prizma Cypher2021 · Сингл · KRDO
Релиз Whole Lotta Smoke
Whole Lotta Smoke2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Gas Freestyle
Gas Freestyle2021 · Сингл · Koro1ev
Релиз Snitches
Snitches2021 · Сингл · weird chxld
Релиз Wtt
Wtt2020 · Сингл · weird chxld
Релиз My Other Side
My Other Side2020 · Альбом · weird chxld
Релиз Night Raid (Hbc)
Night Raid (Hbc)2020 · Сингл · weird chxld

Похожие артисты

weird chxld
Артист

weird chxld

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож