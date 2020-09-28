О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Nazaro Souza

Nazaro Souza

,

Forró Kapricho

Альбом  ·  2020

Deixa o Povo Falar!

Nazaro Souza

Артист

Nazaro Souza

Релиз Deixa o Povo Falar!

#

Название

Альбом

1

Трек Deixa o Povo Falar

Deixa o Povo Falar

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:27

2

Трек Acaso

Acaso

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

3:15

3

Трек Bora Tomar Uma

Bora Tomar Uma

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:21

4

Трек Netflix

Netflix

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:15

5

Трек Jogado no Bar

Jogado no Bar

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

3:01

6

Трек Me Chama Que Eu Vou

Me Chama Que Eu Vou

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

3:15

7

Трек Moro na Fazenda

Moro na Fazenda

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:31

8

Трек Boto na Pressão

Boto na Pressão

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

1:30

9

Трек Vida de Roceiro

Vida de Roceiro

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:19

10

Трек Nega Eu Te Quero

Nega Eu Te Quero

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

4:02

11

Трек Abre a Porteira da Fazenda

Abre a Porteira da Fazenda

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:25

12

Трек Voltando pro Mato

Voltando pro Mato

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:38

13

Трек Você Não Ama Ele

Você Não Ama Ele

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:47

14

Трек Romance Desapegado

Romance Desapegado

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:27

15

Трек Basta Você Me Ligar

Basta Você Me Ligar

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:21

16

Трек Roxinho

Roxinho

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

3:15

17

Трек Sexta Feira

Sexta Feira

Forró Kapricho

,

Nazaro Souza

Deixa o Povo Falar!

2:27

Информация о правообладателе: Forró Kapricho
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

