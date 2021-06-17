Информация о правообладателе: Miriam e Micheli
Сингл · 2021
Deus em Cada Detalhe
Другие альбомы артиста
Tua Presença2025 · Сингл · Miriam e Micheli
Vou Providenciar2023 · Сингл · Miriam e Micheli
Sob o Olhar de Deus2022 · Сингл · Miriam e Micheli
Deus em Cada Detalhe2021 · Сингл · Miriam e Micheli
Pra Glória de Deus2015 · Альбом · Miriam e Micheli
Vou Profetizar2010 · Альбом · Miriam e Micheli
Momento de Vitória2007 · Альбом · Miriam e Micheli
