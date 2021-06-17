О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

LJORDAN

LJORDAN

Сингл  ·  2021

Congela

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
LJORDAN

Артист

LJORDAN

Релиз Congela

#

Название

Альбом

1

Трек Congela

Congela

LJORDAN

Congela

2:33

Информация о правообладателе: LJORDAN
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз $3lva (Amo Minha Mãe)
$3lva (Amo Minha Mãe)2025 · Сингл · LJORDAN
Релиз 2004
20042025 · Альбом · LJORDAN
Релиз Natal Solitário
Natal Solitário2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Meia Noite de Natal
Meia Noite de Natal2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Gameshow
Gameshow2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Fazendo Money
Fazendo Money2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Pensamentos
Pensamentos2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Astro
Astro2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Flash
Flash2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Out of the Horizon
Out of the Horizon2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Só Mais Um
Só Mais Um2024 · Сингл · LJORDAN
Релиз Memórias
Memórias2023 · Сингл · LJORDAN
Релиз Plano Infalível
Plano Infalível2023 · Сингл · LJORDAN
Релиз Blitz
Blitz2022 · Сингл · LJORDAN
Релиз Nem Sei
Nem Sei2022 · Сингл · LJORDAN
Релиз Congela
Congela2021 · Сингл · LJORDAN
Релиз Batom
Batom2021 · Сингл · LJORDAN
Релиз Prédio
Prédio2021 · Сингл · LJORDAN
Релиз Saturno
Saturno2021 · Сингл · LJORDAN
Релиз Scary Looping
Scary Looping2021 · Сингл · LJORDAN

Похожие артисты

LJORDAN
Артист

LJORDAN

Сборник новинок
Артист

Сборник новинок

ДАБСТЕП
Артист

ДАБСТЕП

DUBSTEP
Артист

DUBSTEP

Marco 44
Артист

Marco 44

virtual ikimono
Артист

virtual ikimono

Athena Collins
Артист

Athena Collins

Sergio Fierro
Артист

Sergio Fierro

Dokkaebi, Drumma Boy & Trak Mark
Артист

Dokkaebi, Drumma Boy & Trak Mark

Pr.Solstice
Артист

Pr.Solstice

Bass Boosted Trap Nation
Артист

Bass Boosted Trap Nation

Au5 & Fractal
Артист

Au5 & Fractal

DRAPX
Артист

DRAPX