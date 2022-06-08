Информация о правообладателе: NPC Produções
Сингл · 2022
Olhei a Linha do Horizonte
Другие альбомы артиста
Mudando o Destino2023 · Сингл · Alexandre Faria
Chuva, Chuvinha2023 · Сингл · Alexandre Faria
A Portuguesa2023 · Сингл · Alexandre Faria
Querida Amiga2023 · Сингл · Alexandre Faria
Bomba Sexy2023 · Сингл · Alexandre Faria
Champanhe para Esquecer2023 · Сингл · Alexandre Faria
Quem Fez Estas Coisas, Quem Foi?2023 · Сингл · Alexandre Faria
A Vida São Dois Dias2022 · Сингл · Alexandre Faria
Olhei a Linha do Horizonte2022 · Сингл · Alexandre Faria
Emigrar para Vencer - Ao Vivo Na Suiça2020 · Альбом · Alexandre Faria
O Natal É Festa2019 · Сингл · Alexandre Faria
25 Anos2018 · Альбом · Alexandre Faria
Popular2006 · Альбом · Alexandre Faria
Melodia De Maio2005 · Альбом · Alexandre Faria
Boa Sorte2004 · Альбом · Alexandre Faria
Alexandre Faria2003 · Альбом · Alexandre Faria