Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

DJ Haal

DJ Haal

,

Mc Diniz

Сингл  ·  2022

O Golpe Ta Ai Foi Eu Que Apliquei

#Рэп, ритм-н-блюз
DJ Haal

Артист

DJ Haal

Релиз O Golpe Ta Ai Foi Eu Que Apliquei

#

Название

Альбом

1

Трек O Golpe Ta Ai Foi Eu Que Apliquei

O Golpe Ta Ai Foi Eu Que Apliquei

DJ Haal

,

Mc Diniz

O Golpe Ta Ai Foi Eu Que Apliquei

2:07

Информация о правообладателе: DJ Haal
