О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Testa Rudo

Testa Rudo

Сингл  ·  2020

Está Paz !

#Рэп
Testa Rudo

Артист

Testa Rudo

Релиз Está Paz !

#

Название

Альбом

1

Трек Está Paz !

Está Paz !

Testa Rudo

Está Paz !

3:35

Информация о правообладателе: Cohesion Bizarra Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sin Seguir un Plan
Sin Seguir un Plan2024 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Danos un Ritmo
Danos un Ritmo2024 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Interlude 2
Interlude 22024 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Y Si Algo Se !
Y Si Algo Se !2023 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Rimas Sin Mas
Rimas Sin Mas2023 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Reciprocidad
Reciprocidad2023 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Salta la Plebe !
Salta la Plebe !2022 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Interlude 1
Interlude 12022 · Сингл · Testa Rudo
Релиз Está Paz !
Está Paz !2020 · Сингл · Testa Rudo

Похожие артисты

Testa Rudo
Артист

Testa Rudo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож