О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Planta Carnívora

Planta Carnívora

Сингл  ·  2022

En la Playa

#Рэп
Planta Carnívora

Артист

Planta Carnívora

Релиз En la Playa

#

Название

Альбом

1

Трек En la Playa

En la Playa

Planta Carnívora

En la Playa

2:24

Информация о правообладателе: Planta Carnívora
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Detonao
Detonao2022 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Monster High
Monster High2022 · Сингл · HOLI RARE
Релиз La Cuenta
La Cuenta2022 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз En la Playa
En la Playa2022 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Mundial
Mundial2019 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Gati Tú Ten
Gati Tú Ten2018 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Squirt
Squirt2017 · Альбом · Planta Carnívora
Релиз Hardinero
Hardinero2016 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Envenena
Envenena2016 · Сингл · El Bruja
Релиз Dope Meeting
Dope Meeting2016 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Flamingo Rose
Flamingo Rose2016 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Axxxasin
Axxxasin2015 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Sopaipigol
Sopaipigol2015 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Sopaipigol
Sopaipigol2015 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Playa Salvaje
Playa Salvaje2015 · Сингл · Planta Carnívora
Релиз Puedo Escribir los Versos Más Cochinos Esta Noche
Puedo Escribir los Versos Más Cochinos Esta Noche2014 · Альбом · Planta Carnívora
Релиз Maracanaso
Maracanaso2014 · Сингл · Diego Adrian
Релиз Vagina Dentata
Vagina Dentata2012 · Альбом · Planta Carnívora

Похожие артисты

Planta Carnívora
Артист

Planta Carnívora

Linares
Артист

Linares

Young Cister
Артист

Young Cister

Natan & Shander
Артист

Natan & Shander

La Mafia del Amor
Артист

La Mafia del Amor

Mala Morales
Артист

Mala Morales

Ronald El Killa
Артист

Ronald El Killa

DJ Sueño
Артист

DJ Sueño

Bayriton
Артист

Bayriton

Lu-Ni
Артист

Lu-Ni

Sebas Boxian
Артист

Sebas Boxian

Alex D.
Артист

Alex D.

VDL SQUAD
Артист

VDL SQUAD