Pedrin BR7

Сингл  ·  2022

Luz

#Рок
Pedrin BR7

Артист

Релиз Luz

#

Название

Альбом

1

Luz

Pedrin BR7

Luz

2:33

Информация о правообладателе: Forno Record'$
Другие альбомы артиста

Релиз Poesia e Glória
Poesia e Glória2025 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Cristocêntrico
Cristocêntrico2025 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Longe de Treta
Longe de Treta2024 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Faixa Amarela
Faixa Amarela2024 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Caneta Rara
Caneta Rara2024 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Trajetória
Trajetória2024 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Aguentei Firme
Aguentei Firme2023 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Diamante
Diamante2023 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Imagina
Imagina2023 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Rugido
Rugido2023 · Сингл · Pedrin BR7
Релиз Tempos de Jesus
Tempos de Jesus2022 · Сингл · Pedrin BR7
Luz2022 · Сингл · Pedrin BR7

